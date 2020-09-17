В День города в Воронеже перекроют движение на набережной

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже будут действовать ограничения движения в связи с обеспечением безопасности при проведении праздника, посвящённого 100-летию создания института инженеров Красного воздушного флота (нынче академия имени Жуковского и Гагарина).

Из-за этого 18 сентября с 18.00 до 14.00 19 сентября будет запрещена парковка автомобилей на участке Петровской набережной - от улицы Чернышевского до улицы Софьи Перовской. А 19 сентября с 7.00 до 14.00 на этом участке будет закрыто движение автотранспорта.

Кроме того,19 сентября с 7.00 до 17.00 запретят парковку автомобилей на участке улицы Театральной - от улицы 25 Октября до дома №15 по улице Театральной.