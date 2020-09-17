В Воронежской области за неделю прививку от гриппа сделали 224 тыс человек

224 тысяч жителей Воронежской области сделали прививку от гриппа в первую неделю вакцинации, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области. 7 сентября в регион поступила первая партия «Совигрипп»: около 300 тысяч доз для вакцинации взрослого населения и почти 100 тысяч доз для детей распределили в медицинские организации города и области. В конце сентября планируется ещё одна поставка вакцины. В общей сложности за весь период вакцинации, в регион поступит более 1 млн доз вакцины против гриппа для детей и взрослых.

В этом году планируют охватить профилактическими прививками не менее 60% населения. Особое внимание уделят детям, беременным женщинам, медработникам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ. Дополнительно в календарь профилактических прививок планируют включить работников сферы услуг (парикмахеров, таксистов, доставщиков еды и тд.), работающих вахтовым методом, сотрудников правоохранительных органов, таможенников, работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих, муниципальных служащих, волонтеров.

Врачи напоминают, что оптимальным временем прививок против гриппа является период с сентября по октябрь - чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Специалисты отмечают, что особенно важно делать прививки от гриппа в период пандемии, так как сочетание гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни, привести к осложнениям.

Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту прикрепления.