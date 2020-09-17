В Воронеже поймали закладчика амфетамина, разъезжавшего на такси

Ночью 17 сентября инспекторы ГИБДД на улице Маршака Советского района остановили такси для проверки документов. Однако внимание полицейских привлек не водитель, а пассажир, расположившийся на заднем сидении. Он явно нервничал.

Гаишники спросили, нет ли у пассажира запрещенных веществ. Отвечать он не стал, зато попытался убежать. Не получилось. При обыске у мужчины обнаружили 12 свертков, в которых лежал порошок, напоминающий наркотик. Экспертиза подтвердила, что это 9,75 граммов амфетамина.

Личность наркокурьера установили – это 31-летний воронежец. В отделе полиции он признался, что делал «закладки». В его мобильнике стражи порядка обнаружили адреса, где этот субъект оставлял наркотики. Да и сам он выдал два адреса, где оставил закладки. Там уже побывали полицейские и, действительно, обнаружили тайники с амфетамином.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркокурьера отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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