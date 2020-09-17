В Воронеже «Лада» врезалась в «Мерседес» и потом сбила пешехода

Во вторник, 16 сентября, в 19.19 возле дома № 99А на улице Хользунова случилась авария, в которой получил тяжелую травму пешеход.

По данным городского ГИ БДД, 38-летняя женщина на «Ладе-Калине» при съезде с кольца врезалась в ехавший впереди «Мерседес Е 280», которым рулил 37-летний мужчина. После столкновения отечественную машину отбросило на тротуар. Там в это время шел 33-летний мужчина. «Лада» сбила его. Пешеход получил закрытый перелом левой голени. Его отвезли в БСМП.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

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