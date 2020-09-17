Под Воронежем мужчина, пытавшийся сдать жилье, лишился 157 тысяч

Поверив мошеннику, мужчина лишился 157 тысяч рублей Фото: Евгения ФРОЛОВА

Очередное мошенничество через интернет произошло в Павловском районе Воронежской области. Местный предприниматель, пытаясь сдать жилье, остался без крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону 17 сентября.

Как оказалось, мужчина разместил на одном из порталов объявлений информацию о том, что ищет жильца для своего дома. Вскоре ему позвонил неизвестный. Они договорились о том, что тот арендует для себя жилье. Чтобы сделка была завершенной, предложил внести задаток. Арендодатель не насторожился, что звонивший даже не стал встречаться, чтобы посмотреть дом. Зато злоумышленник готов был мгновенно перевести деньги. А далее все происходило по старой схеме. Заполучив данные карты предпринимателя, мошенник умудрился «списать» кругленькую сумму. А это ни много ни мало – 157 000 рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.