Житель Воронежской области украл у родственницы карту и снял с нее 80 тыс

В Нововоронеже поймали похитителя денег с чужой банковской карты.

52-летняя женщина сообщила о краже "пластика". Причем карточка пропала после того, как в гости к ней приходил 65-летний родственник. Через некоторое время с карты сняли 80 000 рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. В отделе полиции он признался, что соблазн кражи был велик - ведь на карте был указан пин-код. Мужчина уже успел потратить часть денег на еду и алкоголь.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.

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