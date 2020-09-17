В Америке скончалась воронежский режиссер Эл Эрсбурн

фото со странички Елены Родиной во ВКонтакте

14 сентября в Нью Йорке скончалась уроженка Воронежа, режиссер Елена Родина, которую земляки знают по творческому псевдониму Эл Эрсбурн. Елены Родиной не стало на 49-м году жизни, сообщили ее родственники и нью-йоркские друзья в соцсетях.

Елена Родина работала в Японии, Германии, США, сняла более 20 короткометражных фильмов. В 2017-м в Воронеже прошла премьера ее документальной ленты «Воронеж: 13 июня 1942» про гибель детей в Cаду пионеров в результате внезапной бомбардировки фашистской авиации.

Елену Родину похоронят 17 сентября в Нью Йорке.