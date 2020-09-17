Под Воронежем неочищенная канализация текла прямо в реку

Работники прокуратуры Нижнедевицкого района провели проверку в ООО «Вязноватовка», ООО «Нижнедевицк», ОНП «Синелипяговское». Эти организацию обслуживают водяные скважины. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушения закона.

Так, зоны санитарной охраны на водозаборах в ОНП «Синелипяговское» не ограждены и не охраняются.

В ООО «Вязноватовка» нарушения еще более серьезные. Сточные воды от жилых домов и административных зданий в селе Вязноватовка по канализационному коллектору текут в емкость-накопитель, который переполнен. В результате канализация растекается по земле. И это при том, что договор на вывоз жидких нечистот ни с какой организацией не заключен.

На очистных сооружениях ООО «Нижнедевицк» бактерицидные установки, которые должны обеззараживать канализационные воды перед их выбросом в реку Девица, пришли в негодность и не работают. Легко себе представить, в каком состоянии находится этот водоем.

Прокуратура района направила в суд три иска с требованием к этим организациям устранить все обнаруженные нарушения закона.

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