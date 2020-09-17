Охранники воронежского гастромаркета избили парней, которые попали в заведение через забор

Произошло все вечером 5 сентября. В тот день студент Исмаил вместе со своим другом решили отдохнуть. Они прогуливались по городу и выпивали. В какой-то момент молодые люди поняли, что хотят большего веселья и направились в гастромаркет «Коммуна». Однако тут их ждал «сюрприз» в виде охраны, которая отказалась впускать нетрезвых воронежцев внутрь. Однако сдаваться они не собирались:

- Мы зашли в соседнюю дверь какого-то ночного кафе и попали в строительный городок, расположенный с тыльной стороны «Коммуны». Там располагался забор, через который мы решили перелезть, предварительно оставив там все свои сумки. Ведь мы собирались на кемпинг, - рассказывает «КП-Воронеж» Исмаил.

Как только парень приземлился на территорию гастромаркета, ему заломали руки и вывели с территории. Исмаилу ничего не оставалось, как ждать своего друга на улице. Через пять минут, по словам нашего собеседника, он увидел, как приятель вылетает из главного входа и падает на каменную плитку лицом. Встав с земли, парень решил нанести ответный удар и напал на охранников. Исмаил тоже кинулся в драку, чтобы защитить друга. Но, как признается молодой человек, он был в таком состоянии, что драться особо не получалось.

- Я повернулся и получил удар в челюсть. Через мгновение мы уже оба лежали на земле и нас заковывали в наручники. После них на руках остались множественные синяки. Нас душили ногами, руками и били по голове. Но мой товарищ сумел подняться и побежал через проспект Революции до ближайшего отделения полиции, - заявляет Исмаил.

Далее по его словам, охранники догнали и схватили беглеца. Тащили его по улице и говорили прохожим, что это наркоман. Прибывшие на место полицейские долго общались с охраной «Коммуны», спустя 20 минут со студентов сняли наручники.

- У меня диагностировали сотрясение мозга, наложили три шва на лоб, - добавляет парень. - Утром мы вернулись за своими вещами, нам их выкинул кто-то из сотрудников.

При этом Исмаила расстроило поведение врачей и сотрудников полиции, которые слишком несерьезно, по его мнению, отнеслись к данной ситуации. Работники «Коммуны» комментировать ситуацию отказались. А правоохранители начали проверку.