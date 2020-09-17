На территории Северного леса в Воронеже установят ежедневную охрану и видеонаблюдение

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать ежедневную охрану Северного леса. Напомним, природный парк (особо охраняемая природная территории областного значения) в конце августа стала причиной общественного конфликта, дошедшего до стрельбы на улице Миронова. Общественные активисты обеспокоились незаконной рубкой деревьев в зеленой зоне, которая оказалась в частной собственности. После стрельбы в конфликт вмешались областные власти.

- Мы обязаны защитить лесопарковую зону. Каждый день ответственные сотрудники должны исследовать территорию. И не исключено, что там придется установить видеонаблюдение, - сказал глава региона.

Сейчас ведут переговоры с собственниками земельных участков под Северным лесом на предмет обмена или продажи. Подрядная организация завершает вывоз порубочных остатков из лесопарка, работы закончат к концу недели. На очищенной территории посадят саженцы с закрытой корневой системой.

Уже сформировали проектную группу, в которую вошли профильные чиновники, эксперты, общественники и активисты из числа жителей домов возле Северного леса. Они единогласно одобрили появление в этой локации благоустроенного места отдыха с прогулочным маршрутом, малыми архитектурными формами, уличным освещением.