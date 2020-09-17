Воронежец попал в санкционный список США за кражу виртуальной валюты

Минфин США: В санкционный список внесли двух россиян за их участие в сложной фишинговой кампании в 2017-м и 2018-м годах Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежец Данила Потехин попал в санкционный список США за преступления в киберсфере. Об этом пишет издание ТАСС 16 сентября со ссылкой на уведомление Министерства финансов США.

Уточняется, что наш земляк и Дмитрий Карасавиди из Москвы 1985 года рождения могли заниматься хищением виртуальной валюты. Точный год рождения Потехина Минфин США не указывает. По его данным, он может быть 1990 или 1995 года рождения.

Издание приводит выводы американских властей. По их данным, Потехин мог создать ряд доменов, которые выдавали себя за реальные биржи криптовалют.

«Сегодня в координации с Минюстом США и министерством внутренней безопасности Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список двух россиян за их участие в сложной фишинговой кампании в 2017-м и 2018-м годах, которая была направлена против клиентов двух американских и одного иностранного провайдера услуг [в сфере] виртуальных активов», – приводит цитату ТАСС.