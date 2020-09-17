В центре Воронежа сгорел двухэтажный дом

К моменту приезда пожарных огонь уже прорвался сквозь крышу. Фото: кадр с видео

17 сентября около пяти часов утра загорелся двухэтажный дом № 50 на улице Никитинской в Ленинском районе. Видео пожара выложили в паблике «Мой и твой Воронеж». На нем огонь уже прорвался сквозь крышу.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.48. На место ЧП выезжали 24 наших сотрудника на шести машинах. Пламя потушили в 5.37. Однако к этому моменту огонь уже уничтожил все здание – рухнули деревянные перекрытия и крыша по всей площади. Причину пожара еще предстоит установить, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Здание долго было заброшенным. В соцсетях высказывают две версии возникновения пожара. Первая – «поработали» люди, нанятые будущими застройщиками, которые спешат оттяпать лакомый кусочек, чтобы построить очередную многоэтажку. Вторая – пламя вспыхнуло из-за костра, который разожгли облюбовавшие это место бомжи. Впрочем, одна версия не исключает другую.

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