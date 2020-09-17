В Воронежской области отчисленного студента обязали вернуть государству 72,5 тысяч рублей

Также парню придется заплатить в бюджет Таловского района госпошлину в размере 2376 рублей. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

В течение девяти месяцев отчисленный из колледжа студент незаконно получал социальную пенсию по потере кормильца. Теперь он обязан вернуть Пенсионному фонду РФ 72542 рубля 88 копеек, сообщили в пресс-службе Таловского районного суда.

Студенты очного отделения могут получать пенсию по потере кормильца до достижения 23 лет. Но если условия меняются, о них необходимо сразу сообщать. Студент же своевременно не сообщил в ГУ-УПФ РФ по Таловскому району о своем отчислении из колледжа. И получилось, что в период с 1 июля 2019 года по 31 марта этого года ему излишне выплачено более 72,5 тысяч рублей.

По решению суда теперь студент обязан вернуть деньги. Также парню придется заплатить в бюджет Таловского района госпошлину в размере 2376 рублей.