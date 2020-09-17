Под Воронежем мужчина получил условный срок за преступное хобби

Мужчина находил взрывчатые вещества во время раскопок Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Приговором Семилукского районного суда мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, оставшихся со времен Великой Отечественной войны. Уголовное дело, по которому проходил «кладоискатель», было возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Подробности рассказали в суде.

Оказалось, что у мужчины такое хобби. Он занимался раскопками в местах ведения боевых действий во время Великой Отечественной Войны. Одна из таких поездок произошла летом 2019 года. Он поехал на раскопки в село Землянск Нижнедевицкого района. Там во время Великой Отечественной проходили особо жесткие бои. На одном из участков он нашел взрывчатое вещество метательного действия промышленного изготовления - баллиститный порох, массой 21,5 грамма. И принес его домой. При этом никакого разрешения на хранение у себя взрывчатого вещества, у него не было. Порох нашли полицейские в ходе обыска.

Мужчина вину свою признал. Суд назначил ему наказание – лишение свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 10 месяцев и штрафу в размере 8000 руб.

С начала года Семилукским судом было рассмотрено 4 уголовных дела о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Подсудимые находили патроны и также приносили к себе домой и незаконно хранили.