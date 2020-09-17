В Воронежской области водитель "Киа Рио" сбил 11-летнюю школьницу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 16 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 127 ДТП, в авариях пострадали девять человек.

Около 14.35 в Бутурлиновском районе под колеса попала школьница. В поселке. Нижний Кисляй водитель автомобиля «Киа-Рио» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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