Под Воронежем лишенный прав водитель осужден за езду в пьяном виде

Пьяному водителю придется попотеть на обязательных работах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аннинский районный суд приговорил к 200 часам обязательных работ лишенного водительских прав гражданина К. за езду в пьяном виде. Об этом рассказали в суде.

Ранее сотрудники полиции уже задерживали нерадивого автолюбителя. И тоже за езду в нетрезвом виде. 18 февраля 2020 года он был приговорен к штрафу и лишен водительских прав на полтора года. Однако его это не остановило. Днем 9 июня злоумышленник «приняв на грудь», снова сел за руль.

В состоянии алкогольного опьянения его и остановили полицейские в селе Садовое Аннинского района. Согласно акту освидетельствования, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом К. воздухе составило 0,960 мг/л.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)

Суд признал гражданина К. виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.