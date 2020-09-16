В Воронеже девушка, мечтавшая о щенке, напоролась на отпетого мошенника

27-летняя девушка, живущая в Коминтерновском районе, решила купить щенка по Интернету. Она позвонила по телефону, указанному на одном из сайтов. Мужчина, представившийся продавцом, заявил, что доставит домашнего питомца из Краснодарского края. Он предложил заплатить за щенка «безналом». А для оформления доставки прислал ссылку со своего рода анкетой, которую нужно заполнить. Одним из ее пунктов были персональные данные банковской карты. Как только девушка их заполнила и отослала ссылку, телефон «продавца» замолчал. А с ее карты вскоре исчезли 43 тысячи рублей.

- Всего за сутки от действий мошенников пострадали десять жителей Воронежской области. Аферисты обманули их на общую сумму более 450 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - В очередной раз напоминаем: не сообщайте никаких персональных данных незнакомым людям.