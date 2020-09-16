Стали известны окончательные итоги выборов в Воронежскую областную Думу

Окончательные итоги голосования оказались ожидаемыми. Фото: с сайта Воронежского облизбиркома.

16 сентября в Воронежском облизбиркоме объявили окончательные итоги выборов депутатов облдумы.

Всего, если учитывать и голосование по партийным спискам, и по одномандатным округам, депутатов от «Единой России» в региональном парламенте будет подавляющее большинство – 48 из 56 возможных. Лишь четыре заветных «корочки» достались представителям КПРФ. Для основной оппозиционной партии – результат, прямо скажем, так себе. Еще по два мандата у ЛДПР и у «Справедливой России».

Явка избирателей в целом по Воронежской области составила 44,14%, по Воронежу более, чем вдвое меньше - 19,54%.

При этом нарушений, которые могли существенно повлиять на итоги выборов, в областной избирательной комиссии не нашли. Хотя и возникали скандалы: к примеру, с чаепитием в Подгоренском районе, обернувшимся возможным вбросом голосов. Или выходкой мужчины, проголосовавшего дважды, на что обратила внимание даже глава федерального ЦИК Элла Памфилова. Однако, видимо, существенными оба этих скандала не посчитали.