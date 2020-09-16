В Воронеже поймали вора, бегавшего от суда почти два месяца

Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого жителя Воронежской области, который с августа 2020 года был в федеральном розыске по подозрению в краже в Нововоронеже.

Мужчина должен был отвечать перед судом еще 17 июля. Однако на заседание он не пришел, заявив, что лечится в одной из воронежских больниц. Суд перенесли на 31 августа. И вновь обвиняемого не увидели. Потом он заявил, что сломалась маршрутка, на которой он ехал. Однако в суде уже выяснили, что 17 июля подозреваемый в воровстве мужчина нигде не лечился. Поэтому приняли решение объявить его в федеральный розыск и после того, как его найдут, отправить в СИЗО.

В итоге 16 сентября этого не уважающего суд субъекта поймали в квартире его знакомого в Воронеже. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.