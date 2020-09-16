В Воронежской области увеличили прожиточный минимум

На одни коммунальные платежи за месяц у многих воронежцев уходит почти весь прожиточный минимум пенсионера. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области установили величину прожиточного минимума за второй квартал. Его утвердил своим постановлением губернатор Александр Гусев. В среднем прожиточный минимум составил 9362 рубля. Он вырос по сравнению с первым кварталом на 468 рублей.

У разных социальных групп, по мнению властей, для того, чтобы выжить, нужны разные деньги. У трудоспособного населения этот минимум теперь равен 10139 рублям (было 9689), у пенсионеров - 7821 (ранее 7513), а у детей – 9375 (в первом квартале – 8697).

Таким образом, ребятишки получили прибавку в 678 рублей, люди в рабочем возрасте – 450. Ну а пенсионеры – всего 308.

Напомним, прожиточный минимум – некая абстрактная величина, оценивающая минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы. Ее учитывают при расчете социальных пособий и в целом при формировании бюджета области.