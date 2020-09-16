Мошенник «кинул» воронежскую фирму на 26 тысяч рублей, представившись ее начальником

Полицейские задержали по подозрению в телефонном мошенничестве 26-летнего жителя Самарской области.

В июле 2020 года сотрудников организации, расположенной в Северном микрорайоне, «развели» на деньги самым наглым образом. К ним позвонил некий мужчина, представился их директором и потребовал перевести на его счет более 26 тысяч рублей. Якобы в интересах фирмы надо очень быстро оплатить какие-то услуги. Одна из сотрудниц компании выполнила требование лжедиректора.

Сотрудники уголовного розыска в итоге задержали преступника по месту его жительства в Самарской области. Мужчина признал свою вину. И сказал, что звонил в контору, которую «кинул» на деньги, прямо из дома. 26 тысяч, по его словам, он уже потратил.

В итоге деньги аферист вернул. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Жителя Самарской области до суда посадили в СИЗО.