Воронежцу, раздавившему коляску с четырехмесячной девочкой, не удалось выйти на свободу

"Пятерка" ехала с явным превышением скорости. Фото: кадр с видео

В Воронежском областном суде не удовлетворили жалобу, поданную адвокатом 34-летнего водителя, сбившего насмерть четырехмесячную девочку, которую везли в коляске. Тем самым подтвердили прежнее решение, по которому мужчина просидит в СИЗО, как минимум, до 14 октября. Такой вердикт ранее приняли в Ленинском районном суде.

Напомним, 13 августа на улице Ворошилова на круге у самолета женщина перебегала дорогу в неположенном месте с четырехмесячной девочкой в коляске. Водитель мчавшейся «пятерки» не успел ни затормозить, ни объехать пешеходов. Удар, который в итоге привел к смерти малышки, попал на видео.

Водитель сбежал с места ДТП, однако вскоре был пойман. Мужчина пытался объяснить явное превышение скорости тем, что торопился домой, так как забыл капли для носа и чувствовал дискомфорт при дыхании. Однако данные полиции свидетельствует: он лихачил очень часто. На его совести 45 нарушений правил. Из них 44 – именно нарушение скорости. Причем сначала этот субъект признал свою вину, а потом от своих показаний отказался.

Водитель сначала признал свою вину, а потом отказался от своих показаний. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В суде лихачу придется отвечать по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека с оставлением места его совершения». Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.