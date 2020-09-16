В Воронежской области товарняк сбил насмерть молодого мужчину

Машинист попытался затормозить, но было уже поздно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 14 сентября, в 00.16 на железнодорожном переезде в поселке Подгоренский оборвалась жизнь 27-летнего мужчины, решившего перейти железнодорожные пути. При этом он почему-то не заметил несущийся товарняк. Машинист грузового поезда попытался затормозить, но не успел, сообщили в Юго-Восточном линейном управлении МВД на транспорте.

Напомним, за последний месяц это уже второе трагическое ЧП на путях, случившееся ночью. 28 августа около 3.00 под колеса грузового локомотива попала 12-летняя девочка, жительница села Елизаветовка Павловского района. Товарняк сбил школьницу, когда она находилась в колее между рельсами. Девочка погибла. Сотрудники правоохранительных органов разбираются, что она делала в такой поздний час на железной дороге одна, без родителей.

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