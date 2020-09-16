Воронежские коммунальщики рассказали, зачем огораживают контейнерные площадки заборами

Фото предоставлено Пресс-центром ЖКХ

Захламление контейнерных площадок стало большой проблемой для коммунальных служб. Если на одних худо-бедно ли соблюдается порядок, то отдельные адреса постоянно представляют собой свалки. Чаще всего это происходит на границах территорий многоквартирных домов и сектора частной застройки, а также вблизи крупных магазинов.

- Мы провели анализ этих обращений жителей и адресов. Как правило, речь идет о вывозе крупногабаритного мусора. Самые проблемные контейнерные площадки находятся в Коминтерновском и Железнодорожном районах города, - рассказывает Светлана Солдатова, руководитель служба клининга ГК «ПИК-Комфорт» в Воронеже.

В баки и емкости, предназначенные для мусора жителей многоквартирных домов, свои отходы бросают и жители частного сектора, и предприниматели, и приезжающие с дачных участков горожане. Об этом можно судить по характеру мусора: здесь преобладают ящики, упаковочная тара, ветки, доски, отходы строительства с частных подворий.

Впрочем коммунальщики нашли средство борьбы с захламлением: проблемные площадки они заливают бетоном и огораживают забором с кодовым замком. Вход на них доступен только жильцам дома.

- Принять решение о закрытии контейнерной площадки собственники помещений в МКД могут на общем собрании, на котором, в том числе, им необходимо определить целевой сбор на установку ограждения, поскольку подобная услуга не входит в плату за «содержание и текущий ремонт жилья», - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

Хочется верить, что это подействует. Ведь что мешает нерадивым горожанам сваливать свой мусор под стенами закрытых площадок?