С начала года бешенство выявили у 11 животных в Воронежской области

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Росприроднадзора, с начала 2020 года на территории области выявили 11 случаев бешенства. Чаще всего этой смертельной болезнью страдают кошки, среди них обнаружили 6 случаев. В два раза меньше случаев среди собак и среди лисиц 2 случая. По словам специалистов, ситуация по бешенству животных в регионе благополучная, в сравнении с прошлогодними данными число бешеных животных сократилось вдвое.

- За антирабической помощью в январе — августе 2020 года в медицинские учреждения области обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 3807 человек, - рассказали в ведомстве. - Количество пострадавших в зоонозных очагах бешенства составило 30 человек.

Больше всего пострадавших от укусов животных в 15 районах области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Каменском, Кантемировском, Новоусманском, Острогожском, Павловском, Петропавловском, Репьевском, Россошанском и Семилукском.

Врачи напоминают, что единственное средство профилактики смертельной болезни для пострадавшего от укуса – срочная антирабическая прививка.