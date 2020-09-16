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В Воронежской области за хищения осудят начальника отделения почтовой связи

Женщину подозревают в воровстве вверенного имущества
Елена ПАВЛЕНКО
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За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи «Ясеновка» Калачеевского почтамта УФПС Воронежской области – АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с февраля по май этого года обвиняемая, являлась должностным и материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, отправляла в районный отделение «Почты России» сфальсифицированные ежедневные отчеты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров.

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи «Ясеновка» Калачеевского почтамта УФПС Воронежской области – АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с февраля по май этого года обвиняемая, являлась должностным и материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, отправляла в районный отделение «Почты России» сфальсифицированные ежедневные отчеты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров.

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

ЧП