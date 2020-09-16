В Воронежской области за хищения осудят начальника отделения почтовой связи

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи «Ясеновка» Калачеевского почтамта УФПС Воронежской области – АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с февраля по май этого года обвиняемая, являлась должностным и материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, отправляла в районный отделение «Почты России» сфальсифицированные ежедневные отчеты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров.

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи «Ясеновка» Калачеевского почтамта УФПС Воронежской области – АО «Почта России». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение вверенного чужого имущества, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с февраля по май этого года обвиняемая, являлась должностным и материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, отправляла в районный отделение «Почты России» сфальсифицированные ежедневные отчеты о движении денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей и товаров.

За четыре месяца женщина украла принадлежащего АО «Почта России» имущества на общую сумму 77 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Калачеевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.