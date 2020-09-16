Воронежских перевозчиков оштрафовали на полтора миллиона рублей за недовыпуск машин

За тем, как автобусы и троллейбусы работают, следят в МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За недовыпуск подвижного состава на линию транспортным компаниям выставлен счет на общую сумму около полутора миллиона рублей. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. Согласно новым контрактам, к перевозчикам, не желающим работать регулярно, применяются штрафы.

- По средним показателям, зафиксированным системой ГЛОНАСС, городской общественный транспорт осуществляет свою работу с 5:30 до 23:30, - подчеркнули в городской администрации.

За тем, как автобусы и троллейбусы работают, следят в МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Сообщить об отсутствии автобусов на маршруте можно по телефону: 260-51-23.

Кстати, на картах Яндекса теперь можно отследить воронежские автобусы.