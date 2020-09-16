Житель Воронежской области подслушивал и подглядывал за коллегами по работе

40-летний житель Воронежской области тайком приобрел комплекс технических средств для слежки за коллегами по работе. Он разместил в служебных помещениях по месту работы в ООО УК «Авиасервис» IP-видеокамеры со звуком и использовал их до апреля 2020 года.

Когда об использовании спецсредств стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, в ходе следствия он признал свою вину и раскаялся в совершенном.

Учитывая это, Рамонский райсуд освободил его от уголовного наказания, назначив судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.