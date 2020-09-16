«Белый цветок» - 2020

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, главы Воронежской митрополии, на территории Воронежской области проводится ежегодная, полюбившаяся многим воронежцам, благотворительная акция «Белый цветок». Напомним, что

Благотворительный проект Воронежской митрополии вновь объединяет неравнодушных людей в общем благородном и святом деле помощи страдающим детям!

С 14 по 21 сентября сего года сбор пожертвований будет проводиться в храмах Воронежской митрополии.

19 и 20 сентября волонтеры «Белого цветка», которых легко узнать по накидкам с символикой проекта, будут приглашать к участию в акции посетителей торговых центров.

С 19 по 21 сентября в храмах Воронежской митрополии будут совершаться молебны о здравии тяжело больных детей. Также жители региона смогут принять участие в мероприятиях «Белого цветка» на прихрамовых территориях.

Проводится акция традиционно при поддержке Правительства Воронежской области, Общественной палаты Воронежской области, областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».