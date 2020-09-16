В Воронеже столкнулись три машины: ранен один из водителей

16 сентября в 9.13 в Юго-Западном микрорайоне у дома № 3а на проспекте Патриотов случилась авария, в которую попали сразу три машины.

В городском ГИБДД нам рассказали, что 42-летний водитель «Хендай Гранд Старекс» столкнулся с китайским автомобилем «Ссанг Йонг Актион». А потом еще и по инерции врезался в «Хендай-Солярис».

Мужчина, руливший «Хендай Гранд Старекс», получил ушибленную рану правого глаза, его отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Его пассажира врачи скорой осмотрели на месте. Серьезных травм у него не обнаружили и в больницу забирать не стали. Отделались легким испугом и переживаниями от сознания того, что машинам требуется ремонт, 35-летний водитель «Ссанг-Йонг» и 37-летняя автоледи, рулившая «Хендаем-Солярис».

Напомним, также утром 16 сентября, только в 7.30 в результате столкновения «Лады-Весты» и «Форда-Фокус» получила сотрясение мозга 44-летняя пассажирка отечественной машины. А около семи вечера 15 сентября в Семилукском районе на дороге «Обход Воронежа» погибла 28-летняя девушка. Она ехала в «Ладе-Гранта», которую раздавил вылетевший на встречную полосу «МАН». Шофер грузовика сбежал, его разыскивают. Момент этой аварии попал на видео.

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