Воронежские следователи назвали причину схода поезда под Липецком

Виновником схода вагонов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области может быть вор. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

По предварительным данным следователей, виновником схода вагонов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области может быть вор. Неизвестный пытался украсть лом черного металла, который перевозил поезд, похищенное сбрасывал на железнодорожную насыпь. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Воронежского следственного отдела. Следователи с применением криминалистической техники осматривается подвижной состав, опрашивают членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.

Напомним, из-за схода вагонов фирменный поезд №26 «Москва – Воронеж» задержан на 4 часа 16 минут.