В центре Воронежа у медуниверситета в аварии пострадала женщина

16 сентября в 7.30 на перекрестке недалеко от медицинского университета, у дома № 2 по улице Феоктистова, столкнулись «Лада-Веста» и «Форд-Фокус».

По сведениям полиции, 44-летний водитель отечественной машины и 26-летний мужчина, руливший иномаркой, серьезных травм не получили. А вот 44-летнюю пассажирку «Лады» отвезли в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Врачи оказали ей первую помощь и посчитали возможным отпустить домой.

Кто прав, кто виноват в этой аварии, еще предстоит разобраться полицейским.

Напомним, около 19 часов 15 сентября на дороге «Обход Воронежа» в Семилукском районе «МАН» раздавил «Ладу-Гранту», погибла 28-летняя женщина. Момент смертельной аварии попал на видео.