Воронежским ветеранам доставят продукты и лекарства на дом

Адресная доставка позволит пенсионерам реже ходить в магазины Фото: из архива «КП»

Приближается сезон простуд и гриппа, нарастает заболеваемость коронавирусом. Самыми незащищенными перед эпидемией оказываются пожилые люди и дети.

В среду в управлении социальной защиты населения Ленинского района прошла встреча заместителя руководителя управы по социальным вопросам Евгении Демченко с руководством социальной службы и председателем Воронежской областной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов войны, труда и Вооруженных Сил «Возрождение» Михаилом Предко. Участники обсудили алгоритм реализации проекта, поддержанного Фондом Президентских грантов под названием «Забота о Воронежских ветеранах в период борьбы с распространением короновирусной инфекции».

Проект предусматривает оказание юридической помощи, обучение компьютерной грамотности, и прямую адресную материальную помощь малообеспеченным и остронуждающимся ветеранам.

- Не менее 500 человек получат продуктовые наборы (продукты первой необходимости), а не менее 300 человек получат наборы недорогих лекарственных препаратов. Это позволит пожилым людям, которые оказались в зоне риска, реже посещать публичные места и меньше контактировать с другими людьми, - говорит Михаил Предко.