Под Воронежем высадили рощу «стрессоустойчивых» берез

фото с сайта управления лесхоза области

На территории Пригородного лесничества недалеко от спортивного комплекса «Олимпик» силами сотрудников лесхоза и студентов высадили рощу из 1100 саженцев берез с закрытой корневой системой.

Всего в рамках экологической акции «Сохраним лес» на территории региона в осенние месяцы планируется посадить 585 тысяч сеянцев и саженцев сосны, березы, дуба и катальпы на площади в 136 га.

Как рассказали в управлении лесхоза Воронежской области, новая роща – экспериментальная. Это итог долгой научной работы ученых и производственников по изучению генов растений, отвечающих за адаптацию к засухе, засолению, низким температурам и другим природным стрессам. Кроме того, береза более устойчива к возникновению и распространению пожаров.

- В последние годы из-за изменившихся климатических условий на территории области наблюдается повсеместное усыхание березняков. Создание подобных засухоустойчивых форм, к тому же обладающих повышенной энергией роста, возможно в будущем решит проблему успешного выращивания березы в воронежских лесах и городских парках, - рассказали в управлении.

Теперь ученые работают над созданием стрессоустойчивых сортов дуба и сосны.