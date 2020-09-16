Метеорологи предупреждают жителей Воронежской области о надвигающихся заморозках

Ночью и утром 17 сентября в низких местах Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до минус 1°. Штормовое предупреждение поступило от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России напоминает, что свои планы необходимо выстраивать согласно прогноза погоды, и, соответственно, обращать пристальное внимание на сообщения метеорологов.

- При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - сообщают спасатели.