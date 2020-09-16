На видео попал момент аварии под Воронежем, где погибла молодая женщина

Вдали видны огни "Лады-Гранты". Через мгновение они исчезнут, легковушка окажется под грузовиком. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео страшной аварии, случившейся во вторник, 15 сентября, в Семилукском районе на 38 километре дороги «Обход города Воронеж». Напомним, около 19 часов «МАН» выехал на встречную полосу и раздавил ехавшую там «Ладу-Гранту». 28-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, за жизнь водителя, 27-летнего жителя Рамонского района борются врачи. Шофер грузовика с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивают.

Видео снято издали, поэтому номера грузовика различить невозможно (тем более, что авария случилась, когда солнце почти закатилось). Можно заметить, что перед грузовиком не было никаких преград. Он съехал на встречную полосу без всяких видимых причин, подмял под себя «Ладу-Гранту», и обе машины улетели в кювет.

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