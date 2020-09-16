Поезд из столицы в Воронеж задержали на 4 часа из-за ЧП

Движение поездов по участку восстановлено в 11 часов 20 минут. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Фирменный поезд №26 Москва – Воронеж задержан на 4 часа 16 минут из-за ЧП на станции Грязи-Орловские в Липецкой области. Там сегодня в 4 часа 12 минут с рельс сошли 8 вагонов грузового поезда, который вез металлолом. Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД.

Пострадавших и угрозы окружающей среды из-за схода вагонов нет.

Движение поездов по участку восстановлено в 11 часов 20 минут.

- В настоящее время задержанные поезда отправлены по назначению, все пассажиры будут обеспечены горячим питанием, - подчеркнули в ЮВЖД.

Причины произошедшего устанавливаются.