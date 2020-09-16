В ВГУ отправили студентов четырех групп на дистанционное обучение из-за коронавируса

Вместе с тем вопрос о переходе всего учебного заведения на дистанционное обучение не рассматривают Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежском госуниверситете отправили студентов четырех групп на дистанционное обучение на две недели. Это вынужденная мера из-за выявленных единичных случаев COVID-19. Так «КП-Воронеж» ситуацию прокомментировал проректор по контрольно-аналитической и административной работе ВГУ Юрий Бубнов.

Так как информация о состоянии здоровья заболевших относится к персональным данным, в вузе не смогли рассказать, что сейчас с обучающимися, заразившимися новым коронавирусом.

- Мы оперативно предприняли ряд мер по недопущению осложнения эпидемиологической обстановки в университете: заболевшие были изолированы, а потенциально контактировавшие с ними студенты и преподаватели переведены на дистанционное обучение. Остальные факультеты работают в штатном режиме. В вузе предприняты все необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором: обязательно ношение защитных масок, регулярная дезинфекция рук, термометрической «входной» контроль бесконтактным термометром, обеззараживание воздуха в больших аудиториях, - ответил Юрий Бубнов.

Вместе с тем вопрос о переходе всего учебного заведения на дистанционное обучение не рассматривают. В университете отмечают, что в этом нет необходимости.

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом 16 сентября опубликовал свежую статистику по заболеваемости новой инфекцией.