Из-за эпидемии коронавируса в Воронеже сдвинулись сроки ремонта теплосетей

В связи с принятым в мае в Воронежской области решением о переносе на месяц сроков начала ремонтных работ на теплосетях из-за эпидемии коронавируса, гидравлические испытания и восстановление сетей в городе затянулись.

Как рассказали в пресс-службе компании «Квадра», в ходе ремонтной кампании их специалисты сосредоточилась на аварийных и ветхих участках сети, нормативный срок службы которых давно истек. К этому моменту большая часть работ на них завершилась.

- Энергетики заменили более 28 км тепловых сетей, в том числе переложили более 18 км ветхих трубопроводов на концессионных участках, - рассказали в «Квадре».

В то же время тепловики заверили, что на сроках начала отопительного сезона в Воронеже эти задержки никак не отразятся.