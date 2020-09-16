По данным на 16 сентября в Воронежской области умерли еще два пациента с диагнозом «коронавирус»

Фото с сайта "СтопКоронавирус.РФ"

Как сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, на утро 16 сентября в Воронежской области прирост заболевших составил 116 человек. Скончались еще два пациента с диагнозом «коронавирус». В то же время из больниц выписали 115 жителей региона, победивших коварную болезнь. Общие цифры на сегодня выглядят так: заболевших – 15868, выздоровевших – 14830.

В связи с нарастанием темпов эпидемии, в Воронежской облапсти начали снова разворачивать ковидные койки в стационарах. Их общее количество на 15 сентября достигло 1743. Планируется развернуть 110 коек в ВГКБ №11 и 40 коек в Семилукской РБ.