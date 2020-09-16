В Воронеже взломали аппарат по розливу воды

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Ночью неизвестный взломал аппарат для розлива питьевой воды, расположенный на улице Фридриха Энгельса. Злоумышленник вытащил из купюроприемника всю «выручку» - больше 15 тысяч рублей.

Оперативники организовали розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого – 37-летнего воронежца, проживающего в Центральном районе. Ранее он уже имел проблемы с законом.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что повредил водный аппарат монтировкой и похитил денежные средства, которые впоследствии потратил на приобретение наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража», предусматривающей наказание в виде заключения на срок до 5 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.