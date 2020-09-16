В Воронеже пройдет фестиваль урожая

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

В воскресенье, 20 сентября, в Ботаническом саду Воронежа пройдет фестиваль урожая, который организуют волонтеры из центра охраны животных «Наша природа». В программе мероприятия увлекательная лекция с участием белогрудого ежика, летучей мыши и чеглока (маленький сокол).

Кроме того участники фестиваля узнают, как обезопасить птиц, зверей и их потомство при ремонте и обрезке деревьев; как привлечь на свой участок полезных животных и увеличить свой урожай; что в реальности едят ваши четырехлапые и крылатые дикие соседи; так ли страшны ядовитые змеи и что делать, если вы повстречали ядовитое или страшное дикое животное.

Подробности акции можно узнать в группе центра охраны природы.