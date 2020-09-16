Под Воронежем виновный в смертельном ДТП скрылся с места происшествия

Спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных в аварии травм. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 сентября примерно в 19 часов в Семилукском районе на 38 км автодороги «Обход города Воронеж». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, автомобиль «Ман» с полуприцепом ехал со стороны поселка Латная в направление Семилук. Машина выскочила на встречную полосу и врезалась в «Ладу Гранта». За рулем легковушки находился 27-летний житель Рамонского района. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

В результате случившегося пострадали водитель и пассажир «Лады Гранта», 28-летняя жительница Воронежа. Обоих доставили в больницу. Но спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных в аварии травм.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства.