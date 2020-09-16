Из-за засухи в Воронежской области пересыхают озера

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Воронежцы с тревогой сообщают о том, что под Воронежем одно за другим мелеют и даже пересыхают озера. Хуже всего ситуация на озере с оригинальным названием Неожиданное – от него осталась лишь растрескавшаяся «пустыня» с островками камышей, вода полностью испарилась и впиталась.

Сильно обмелели и другие водоемы: озера Чистое и Грязное, расположенные на территории Воронежского заказника, Маклок и Черепашье. От последнего, по словам очевидцев, еще пару недель назад оставалась небольшая «лужа». Мелководной стала и река Усманка.

Причина бедствия – невиданная засуха, осадков в окрестностях Воронежа не было пол-лета. Не радует дождями и первый месяц осени. По прогнозам синоптиков, дожди могут пойти только к концу этой недели.