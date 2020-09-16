Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Из-за засухи в Воронежской области пересыхают озера

От одного из них осталась только растрескавшаяся «пустыня»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий
страница сообщества "ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу" соцсети "ВК"

страница сообщества "ВОРОНЕЖ. ПЕШКОМ.Прогулки по Воронежу" соцсети "ВК"

Воронежцы с тревогой сообщают о том, что под Воронежем одно за другим мелеют и даже пересыхают озера. Хуже всего ситуация на озере с оригинальным названием Неожиданное – от него осталась лишь растрескавшаяся «пустыня» с островками камышей, вода полностью испарилась и впиталась.

Сильно обмелели и другие водоемы: озера Чистое и Грязное, расположенные на территории Воронежского заказника, Маклок и Черепашье. От последнего, по словам очевидцев, еще пару недель назад оставалась небольшая «лужа». Мелководной стала и река Усманка.

Причина бедствия – невиданная засуха, осадков в окрестностях Воронежа не было пол-лета. Не радует дождями и первый месяц осени. По прогнозам синоптиков, дожди могут пойти только к концу этой недели.