В воронежском парке «Дельфин» наметили размещение будущих аттракционов

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В конце прошлой недели в парке «Дельфин», где в ближайшее время начнется масштабная реконструкция, установили деревянные колышки. Таким образом строители нанесли на местности в натуральную величину габариты ограждений будущих аттракционов.

- Как можно убедиться, карусели будут небольшие по размерам, предназначенные именно для детей, - рассказали авторы проекта. - Мы ещё раз уточнили для себя, что площадей существующих "полян" в зоне достаточно для установки всех запланированных каруселей, как именно должны будут проложены дорожки и где разместятся кассы.

Даже осталось место для небольшой сцены, где можно будет проводить детские мероприятия: утренники, выступления, концерты.