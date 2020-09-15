Под Воронежем домушник украл надувной бассейн и ящик вина

В начале сентября в Рамонском районе сразу несколько жителей деревни Медовка отправились в полицию. Дело в том, что из трех дачных домов были украдены ценные вещи: ящик вина, надувной бассейн, электроинструмент и бытовая техника. Вор действовал просто - разбивал окно и забирался внутрь жилища.

- В одном из домов мужчина побрился одноразовым станком, оставив на месте происшествия улики. Эксперты-криминалисты установили, что к хищениям имущества причастен ранее судимый 38-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Оперативники задержали домушника. Он во всем признался. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до шести лет тюрьмы.