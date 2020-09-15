Сквер около оперного театра в Воронеже перестанет быть зеленой зоной

Изменения связаны с реконструкцией театра оперы и балета. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сквер имени Пушкина, расположенный около Воронежского театра оперы и балета, планируют вывести из зоны зеленых насаждений и перевести в зону многофункциональной общественно-деловой застройки. Изменения связаны с реконструкцией театра, рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

Участки расположены на улице Ленина 7 (площадь 3,59 тысяч квадратных метров) и 7 с (площадь 505 тысяч квадратных метров).

С предложением внести изменения в Генеральный план и в Правила, включив эти участки так же, как и участок с театром, в состав функциональной зоны многофункциональной общественно-деловой застройки и территориальной зоны О1 «Многофункциональный общегородской центр», выступил департамент строительной политики Воронежской области.

- Внесение изменений необходимо для проведения работ по реконструкции (строительству) Воронежского государственного театра оперы и балета, - рассказали «Комсомольской правде» в правительстве. - Реконструкция предусматривает увеличение габаритов проектируемого здания в сторону сквера. В связи с этим возникла необходимость в увеличении площади участка с театром за счет частей двух других земельных участков. Но это не означает, что рядом с театром не сохранится зона отдыха.

В правительстве подчеркивают, что проекты реконструкции здания и благоустройства сквера разрабатываются совместно. В конечном итоге должно получиться единое пространство, где озелененная территория сквера композиционно связана со зданием театра.