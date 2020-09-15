В Воронеже рядом с Castorama построят крупный спорткомплекс с борцовским залом

Пока власти ищут подрядчика для подготовки проекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А Воронеже планируют построить крупный спортивный комплекс с борцовским залом. Появится он возле гипермаркета Castorama на проспекте Патриотов. Региональный департамент строительной политики объявил поиск подрядчика на разработку проекта объекта. Следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок в понедельник, 14 сентября.

Деньги выделят из бюджета Воронежской области. Начальная цена контракта 10, 9 миллионов рублей.

Согласно документации, двухэтажный спорткомплекс будет располагаться на территории 1,6 гектаров. Здесь планируют проводить соревнования, в том числе по спортивной борьбе, а также тренировки по волейболу, баскетболу, бадминтону и настольному теннису.

Комплекс поделят на две зоны: в одной разместят игровое поле с несколькими трибунами, зал для занятий фитнесом, кабинет массажа, тренировочно-восстановительный центр с залом, сауной, бассейном и медкабинетом, а также технические помещения, гардеробы, раздевалки с душевыми, санузлы, буфет и кассу. Там же появятся кабинеты администрации, прессы, VIP-ложа и комментаторская кабина.

Вторую зону отведут для спортивной борьбы. Здесь оборудуют зал на четыре борцовских ковра, трибуны, гардероб и буфет, раздевалки с душевыми кабинами, тренерскую комнату, тренажерный зал.

В какие пример7но сроки спортивный объект будет сдан – неизвестно. Пока он находится на стадии подготовки проекта. Его и предстоит сделать победителю аукциона. До 15 декабря подрядчик должен будет выполнить изыскательные работы, затем, в течение 250 дней, предоставить проект.

Ранее стало известно, что В 2021 году в Новой Усмани должен появиться спорткомплекс с бассейном.

А также в воронежском Шилово построят бассейн со спортзалом.