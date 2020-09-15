Воронежец снял деньги с забытой в банкомате карты

На днях 21-летний воронежец оставил в банкомате на улице Ростовской свою карту. Парень увидел надпись «операция выполнена», оставил пластик и ушел. В очереди за ним стоял еще один молодой человек 22 лет. Он не растерялся и пока чужая карта была в банкомате снял 24 тысячи рублей.

Вот только хозяин, как только получил сообщение о пропаже денег, тут же побежал в полицию. По записям с камер видеонаблюдения оперативники задержали юного вора. Тот даже не успел потратить украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до шести лет тюрьмы.