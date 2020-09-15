В Воронеже прокуратура предупредила «отопительные» организации о недопустимости срыва сроков

Запуск тепла в Воронеже может затянуться? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии отопительного сезона прокуратура Воронежа проверила ресурсоснабжающие и подрядные организации. Тепло по традиции в дома областного центра должны пустить уже в октябре. Холода не за горами. Но, как оказалось, не все объекты до сих пор готовы к запуску.

Как рассказали в облпрокуратуре, проверка филиала ремонт в котельных и на отдельных участках сетей ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», МКП «Воронежтеплосеть», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» ведется с отставанием от сроков. Хотя они были утверждены годовым планом ремонта теплосетей.

Правоохранители обнаружили также отступления от графиков капремонта систем отопления и кровель жилых домов города в деятельности подрядчиков: ООО «Альфа-Гарант», ООО «Магистраль», ООО «ВоронежТехСтрой», ООО «Русэлектромонтаж», ООО «ВоронежСервисСтрой».

Ответственным должностным лицам ресурсоснабжающих и подрядных организаций надзорное ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушений закона.

Ранее представители управляющих компаний пожаловались на бюрократическую волокиту в приемке готовых к пуску тепла домов со стороны ресурсоснабжающих организаций и фонда капремонта. На прошлой неделе пресс-центра ЖКХ рассказал, что представители УК подготовили к работе системы в 2 482 многоэтажках с централизованным отоплением. Порядка 1 300 паспортов готовности согласованы с поставщиками, остальные еще лежат на подписи. Фонд капремонта прокомментировал ситуацию.об